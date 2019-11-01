Whatsapp mesajları gizlice nasıl okunuyor? İşte Whatsapp güvenlik açıkları... Whatsapp'tan şok dava!

Whatsapp'ta başkasının mesajları nasıl okunur? Whatsapp uygulamasında başkaları nasıl takip ediliyor? Whatsapp uygulamasının güvenlik açıkları neler? Whatsapp'ın İsrail'e casusuluk davası açmasının ardında Whatsapp uygulamasının güvenlik açıkları gündem oldu. Teknoloji uzmanı açıkladı; İşte Whatsapp'ı dinleme, takip etme yöntemleri...