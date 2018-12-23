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Yüzerek karaya çıkabilen robot görenleri hayerete düşürüyor

New York mühendislik firması Pliant Energy Systems Velox adın verdikleri amfibi canlılara benzeyen, buz üzerinde ve suda ilerleyebilen bir robot geliştirdi. Vatoz balına benzeyen robot silikon yüzgeçlerini kullanarak suyun üzerinde ilerleyebiliyor, suyun altında manevra yapabiliyor, sudan çıktığında ise yüzgeçlerini döndürerek karada ve buzun üzerinde ilerleyebiliyor. ABD Donanması Araştırma Ofisi'nin destek verdiği projede robotun askeri alanda sahildeki birliklere tıbbi malzeme ve yardım ulaştırması amacıyla kullanılması planlanırken aynı zamanda kutup bölgelerinde de hareket kabiliyeti sayesinde bilimsel araştırmalara destek olması da düşünülüyor.

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Yüzerek karaya çıkabilen robot görenleri hayerete düşürüyor
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