Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Antalya'da yaşanan fırtınaya değinerek ""Antalya'daki felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Son günlerde yaşadığımız afetlerin ardından da Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. İlgili bakanlarım gerekli çalışmaları yaptı. İl tespitlere göre 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir" dedi.