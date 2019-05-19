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100'üncü yıla 100 klasik otomobil

Milli Mücadelenin 100. yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD),bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, konvoy halinde İstanbul sokaklarında tur attı.

Milli Mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'ta Samsun'dan başlatılmasının 100. Yılında tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla Galata Köprüsü üzerinde bir araya geldi. Konvoy oluşturan üyeler, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar yarım asrı devirmiş ve bir döneme damga vurmuş araçların çeşitli modellerinden oluşan klasik araçları, Galata Köprüsü'nden, Dolmabahçe'ye doğru hareket ettirdi.

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100'üncü yıla 100 klasik otomobil
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