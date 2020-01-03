105. yılında Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş

Sarıkamış Şehitlerini 105. yıl anma etkinlikleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı. Şehitler için gün boyu Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından ise yoğun kar yağışı altında binlerce kişi şehitler için yürüyüşe başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları anlattı.