11 milyon fidanın dikiminden rahatsız olan Barış Yarkadaş rezil oldu!

Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikiminden rahatsız olan CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş "11 milyon fidanın 9 milyonu tutmaz. Mevsim uygun değil" deyince yetkililerden cevap gecikmedi. Orman Genel Müdürlüğü: "Bilimsel olarak Kasım ayı ülkemiz için en uygun mevsimdir" açıklamasını yaptı.