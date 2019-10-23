13 Kasım'da Trump'la görüşme olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor.