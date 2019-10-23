13 Kasım'da Trump'la görüşme olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor.
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