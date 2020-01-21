15 Temmuz'dan FETÖ'cülere ait yeni görüntü! Görev dağılımını böyle yapmışlar
15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbe girişiminde bulunan FETÖ'cülerin görev dağılımı yaptığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler üzerinden görev dağılımı yapan FETÖ'cülerin, aynı zamanda darbe girişimine dair gelişmeleri televizyondan takip ettikleri de görüntülerde yer aldı.
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