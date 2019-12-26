16 bin personel sağlık personeli alınacak! İşte personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları...

Kamu ve kuruluşlarına personel alımları ihtiyaca göre alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığına 16 bin personel alınacak. Alınan karara göre 2020 yılında Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli personel alacak. Personel alımı başvuru şartları da netleşmeye başladı. 16 bin kişilik kontenjan sayıları da belli oldu. Gelen son dakika bilgisine göre 16 bin sağlık personeli alımı için detaylar belli oldu.