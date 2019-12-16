17-25 Aralık kumpası nasıl kurgulanmıştı?
17-25 Aralık kumpası nasıl kurgulanmıştı? Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı A Haber'de 17-25 Aralık kumpasını tüm detaylarıyla anlattı.
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