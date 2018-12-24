"17 -25 Aralık'da savcı görünümlü kişiler..."

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ'nün 17-25 Aralık hain yargı darbesi girişimi uzmanlar tarafından masaya yatırılıyor. Sempozyumu düzenleyen Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Mehmet Sarı, FETÖ'nün 17-25 Aralık hain darbe girişimi ve İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen çalışma hakkında canlı yayında bilgi verdi. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Sarı FETÖ'nün hain yargı darbe gişimini şu sözlerle tanımladı; "17 -25 Aralık yargı darbesidir. Tam anlamıyla. Seçilmiş demokratik bir hükümeti, olağanüstü yöntemlerle yargıdaki savcı görünümlü kimselerin doğrudan doğruya ilga etmek yıkmak üzere giriştikleri bir operasyondur"