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"17 -25 Aralık'da savcı görünümlü kişiler..."

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ'nün 17-25 Aralık hain yargı darbesi girişimi uzmanlar tarafından masaya yatırılıyor. Sempozyumu düzenleyen Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Mehmet Sarı, FETÖ'nün 17-25 Aralık hain darbe girişimi ve İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen çalışma hakkında canlı yayında bilgi verdi. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Sarı FETÖ'nün hain yargı darbe gişimini şu sözlerle tanımladı; "17 -25 Aralık yargı darbesidir. Tam anlamıyla. Seçilmiş demokratik bir hükümeti, olağanüstü yöntemlerle yargıdaki savcı görünümlü kimselerin doğrudan doğruya ilga etmek yıkmak üzere giriştikleri bir operasyondur"

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"17 -25 Aralık'da savcı görünümlü kişiler..."
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