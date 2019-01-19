Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamada "Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız, çünkü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü. 19 Mayıs'tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıkla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz" dedi.