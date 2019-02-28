2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği geliyor! 1 Mart itibariyle başlıyor

Hanelere elektrik desteği verilmesine yönelik karar TBMM'de kabul edilmişti, Resmi Gazetede de yayımlandı. Yayımlanan haliyle birlikte bakanlıktan da bir açıklama yapıldı. Elektrik tüketim desteği yardımı nasıl olacak? Hanelere elektrik desteği kararı kapsamında 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği verilecek. 1-2 kişiye 75 kWsa, 3 kişiye 100 kWsa, 4 kişiye 125 kWsa, 5 ve daha fazla kişi için aylık 150 kWsa elektrik desteği sağlanacak. Elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibariyle başlarken destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 40 ile 80 TL arasında değişecek. Ödemeler ise PTT aracılığıyla yapılacak.