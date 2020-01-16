Web TV Türkiye 2020 bedelli askerlik ücretleri belli oldu! Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bedelli askerlik ücretini 35 Bin TL olarak açıkladı...

2020 bedelli askerlik ücretleri belli oldu! Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bedelli askerlik ücretini 35 Bin TL olarak açıkladı...

16.01.2020 | 11:03

Kalıcı hale gelen bedelli askerlik 2020 yılı ücreti Milli savunma bakanlığı tarafından açıklandı! 2020 yılı bedelli askerlik ücreti kaç taksit olarak ödenecek? Bedelli askerlik ücreti taksitle ödenebilir mi? 2020 yılı bedelli askerlikten yararlanmak isteten yükümlülerin ödeyecekleri ücret 35.054,64 TL olarak belirlendi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı için açıkladığı bedelli askerli ücreti ve ödeme koşulları...

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