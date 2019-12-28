2020 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları... İşsizlik maaşı nasıl alınır?

2020 yılındaki Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari geçim indirimi, işsizlik maaşı gibi diğer rakamlarda belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni bir açıklama yaptı, işçi ve işveren temsilcilerine atıfta bulunarak "söz verdiler gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" dedi.