Web TV Türkiye 2020 yılı asgari ücreti Net 2 bin 324,70 TL olarak açıklandı!

2020 yılı asgari ücreti Net 2 bin 324,70 TL olarak açıklandı!

26.12.2019 | 17:23

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı! 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi.

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