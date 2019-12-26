2020 yılı asgari ücreti Net 2 bin 324,70 TL olarak açıklandı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı! 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi.
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