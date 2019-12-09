2020 yılı bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar.
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