Web TV Türkiye 2020 yılında poşete zam yok! 25 kuruş olarak devam edecek

2020 yılında poşete zam yok! 25 kuruş olarak devam edecek

02.01.2020 | 10:53

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar plastik poşet ücretleriyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi.

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