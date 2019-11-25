2020 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 yılı yeni asgari ücret zammı hesabı...
2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı asgari ücret hesabı nasıl yapılacak? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, 2020 yılı asgari ücret zammı hesabını canlı yayında izah ederek yaptı. İşte 2020 yılı yeni asgari ücret zammı hesabı...
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