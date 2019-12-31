2020'de yeni trafik cezalar ne kadar oldu? İşte 2020 yılında ödenecek yeni trafik cezası miktarları...

1 Ocak 2020'den itibaren ödenecek olan yeni trafik cezası miktarları belli oldu! Yeni trafik cezası miktarları ne kadar oldu? 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren trafik cezaları yeni belirlenen mi,karlarda ödenecek! 2020 yeni yılda trafik cezası yeni miktarları kaç TL oldu? İşte 2020 1 Ocak tarihinden itibaren ödenecek trafik cezalar...