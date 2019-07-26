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"2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz. Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız" dedi.

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"2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız"
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