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"2200 yıllık bir devlet kültürümüz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen "Milli Mücadelenin 100. Yılı" ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türk milletinin tarihsel köklerine vurgu yaparak "Tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Bu vesileyle gözlerini kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yıldır kalkınmak için çalışan, üreten herkesi saygıyla selamlıyorum. Biz asırlara uzanan bir millet ve devletiz. Sadece Cumhurbaşkanlığı Forsumuzda temsil edilen 16 devletin 2200 yılı bulan bir geçmişi vardır" dedi.

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"2200 yıllık bir devlet kültürümüz var"
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