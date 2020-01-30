Web TV Türkiye 24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak

24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak

24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak
30.01.2020 | 12:17

Bilim Seferi için 24 kişiden oluşan bilim heyeti İstanbul’dan Antarktika’ya yola çıkacak. Tuzla’da bulunan TÜBİTAK eğitim gemisinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. 9 Şubat’ta başlayacak olan 4. Bilim Seferi için Türk heyeti zorlu eğitimlerden geçiyor. Bunlar arasında hayatta kalma, yangına anında müdahale ve suda yaşam gibi eğitimler veriliyor.

24 kişilik bilim heyeti içerisinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'de yer alıyor. Fatma Şahin Bilim Seferi ile ilgili değerlendirmeleri A Haber'e aracılığıyla anlattı.

FATMA ŞAHİN "BU SEFER ÜLKEMİZİN MİLLİ VE YERLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAKTIR"

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: " Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi ve katkıları çok büyüktür. Buna ek olarak Sanayi Bakanımızın birebir liderliği ve takibi var. Bizlerde bugün buradayız. Burada olmamızın nedeni Teknofest Gaziantep'ti ve bu noktada TÜBİTAK en önemli paydaşımızdır. Bu bir festival değil paradigmadır. Ülkenin bilim ve teknolojide duruşunun ve altyapısının oluşturulduğu bir alan ve bu sefer çok önemli bir seferdir. Ülkemizin milli ve yerli gelişimini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel! 01:36
İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel! 30.01.2020 | 12:43
24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak 02:59
24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak 30.01.2020 | 12:17
Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı! 00:32
Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı! 30.01.2020 | 12:08
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı 19:00
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı 30.01.2020 | 10:56
Kapan-5 Gabar Operasyonunun başlatıldığı bildirildi 02:22
"Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi 30.01.2020 | 10:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu 08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu 30.01.2020 | 09:19
Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti 02:14
Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti 30.01.2020 | 00:07
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 08:56
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 29.01.2020 | 17:56
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 29.01.2020 | 17:40
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 03:05
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 29.01.2020 | 17:14
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 01:51
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 29.01.2020 | 17:00
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 16:57
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 29.01.2020 | 16:59
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 06:53
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 29.01.2020 | 16:26
Türk bilim insanlarından yeni buluş 03:59
Türk bilim insanlarından yeni buluş 29.01.2020 | 15:09
Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz 02:12
Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz 29.01.2020 | 14:31
Elazığ'ın en güvenli binası şehir hastanesi! Deprem izolatörleriyle sallantı önleniyor 04:39
Elazığ'ın en güvenli binası şehir hastanesi! Deprem izolatörleriyle sallantı önleniyor 29.01.2020 | 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 29.01.2020 | 13:16
O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça, beni oradan çıkardı 01:28
"O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça, beni oradan çıkardı" 29.01.2020 | 13:02
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 17:52
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 29.01.2020 | 12:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 29 Ocak 2020 Çarşamba 06:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (29 Ocak 2020 Çarşamba) 29.01.2020 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN