24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak

Bilim Seferi için 24 kişiden oluşan bilim heyeti İstanbul’dan Antarktika’ya yola çıkacak. Tuzla’da bulunan TÜBİTAK eğitim gemisinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. 9 Şubat’ta başlayacak olan 4. Bilim Seferi için Türk heyeti zorlu eğitimlerden geçiyor. Bunlar arasında hayatta kalma, yangına anında müdahale ve suda yaşam gibi eğitimler veriliyor.

24 kişilik bilim heyeti içerisinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'de yer alıyor. Fatma Şahin Bilim Seferi ile ilgili değerlendirmeleri A Haber'e aracılığıyla anlattı.

FATMA ŞAHİN "BU SEFER ÜLKEMİZİN MİLLİ VE YERLİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAKTIR"

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: " Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi ve katkıları çok büyüktür. Buna ek olarak Sanayi Bakanımızın birebir liderliği ve takibi var. Bizlerde bugün buradayız. Burada olmamızın nedeni Teknofest Gaziantep'ti ve bu noktada TÜBİTAK en önemli paydaşımızdır. Bu bir festival değil paradigmadır. Ülkenin bilim ve teknolojide duruşunun ve altyapısının oluşturulduğu bir alan ve bu sefer çok önemli bir seferdir. Ülkemizin milli ve yerli gelişimini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.