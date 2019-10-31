256 adli yargı hakim ve savcısının görev yeri değiştirildi
HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.
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