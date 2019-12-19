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3 Bin 480 personelin katıldığı Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

19.12.2019 | 10:58

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nca 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatılan ‘Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu’ kapsamında güvenlik güçleri bölgeyi adım adım tarıyor.

Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca başlatılan Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu sürüyor. Hava destekli yürütülen operasyon kapsamında göre alan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personel, bölgeyi adım adım tarıyor.


Operasyon kapsamında bugün icra edilen faaliyette; bir sığınak içerisinde 8 adet büyük tüp (4 dolu, 4 boş), toprağa gömülü vaziyette 2 adet basma düzenek anahtar mekanizması, 15 adet dokuz voltluk dörtlü pil bloğu, 40 kilogram un, 35 litre sıvıyağ, 2 kilogram şeker, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 adet 2 GB hafıza kartı ve 1 adet sim kart ele geçirilmişti.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey de helikopterle bölgeye gitti. Operasyon kapsamında Çeltikli Karakolunu ziyaret eden Vali Çağatay ve beraberindekiler, ilgililerden bilgi aldı.

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