4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltına alındı
Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Ardından bir haber de Şanlıurfa'dan geldi. Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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