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41. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan yollar kapatıldı

03.11.2019 | 10:03

Bugün İstanbul'da gerçekleşecek koşu maratonu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Vodafone 41. İstanbul Maratonu sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil parkur güzergahı ve bağlantılı yollar araç trafiğine kapatıldı.

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