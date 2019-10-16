5 maddede "Barış Pınarı" operasyonu
Barış Pınarı operasyonu neden başladı? Hedefte kimler var? Operasyonun amacı ne? Bu soruların tüm cevaplarını hazırlanan bu videoda bulabilirsiniz.
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