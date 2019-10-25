63 Mehmetçiğin şehit edildiği hain saldırıların bir numaralı faili Şahin Cilo kod adlı terörist kimdir?
ABD'nin ve Batı ülkelerinin besleyip silahlandırdığı PKK/YPG'nin elebaşılarından olan Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli terörist 63 Mehmetçiğimizin şehit edildiği saldırıların bir numaralı faili. ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğü ortaya çıkan 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in daha önce Birleşmiş Milletler tarafından skandal bir davet almış ve anlaşma imzalamıştı. ABD'nin önümüzdeki günlerde başkent Washington'da misafir(!) edeceğini açıkladığı Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in bir numaralı faili olduğu terör saldırılarını A News Haber ve Yayın Koordinatörü Orhan Sali, canlı yayında tek tek anlattı.
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