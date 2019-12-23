81 İle 'Örnek İmar Uygulaması Projesi'
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına başlandı. 81 ili kapsayacak yeni 'Örnek İmar Uygulaması Projesi' ile kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi planlanıyor.
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