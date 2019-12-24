81 ile park yasağı ihlali uyarısı! Kesilecek cezayla ilgili genelge gönderildi!
İçişleri Bakanlığı çekilecek araçlara ilişkin hususları açıkladı. Bundan sonra park yasağı olan yerlerde olan araçlar çekilecek. Araç çekilirken sahibi gelirse ceza kesilecek ve aracı çekiciden indirilip teslim edilecek.
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