Web TV Türkiye A Haber 2020’ye bu anlamlı kliple girdi. İşte duygulandıran paylaşım

A Haber 2020’ye bu anlamlı kliple girdi. İşte duygulandıran paylaşım

01.01.2020 | 00:58

Türkiye 2019 yılını geride bıraktı. A haber 2019 yılının son anlarından 2020'in ilk dakikalarına anlamlı bir kliple girdi. İşte o duygulandıran görüntüler...

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OTOMATİK OYNAT

09:43
A Haber 2020’ye bu anlamlı kliple girdi. İşte duygulandıran paylaşım 01.01.2020 | 00:58
01:27
Mardin'de teslim olan terörist, ailesine kavuştu 31.12.2019 | 19:48
01:46
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinden alevler yükseliyor 31.12.2019 | 19:38
08:58
Başkan Erdoğan "icabet edeceğiz" demişti... Türk Askeri Libya'da neden önemli? 31.12.2019 | 18:37
00:52
Emine Erdoğan, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarette bulundu 31.12.2019 | 17:10
03:47
ABD’nin Libya tavrı nasıl olacak? 31.12.2019 | 17:09
08:58
Türk askeri Libya'da neden önemli? 31.12.2019 | 17:01
05:05
Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'dan A Haber'e flaş açıklamalar "Olay diğer ABD temsilciliklerine sıçrayabilir" 31.12.2019 | 16:14
02:07
Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarette bulundu 31.12.2019 | 15:26
00:34
Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! 31.12.2019 | 15:07
01:15
PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı 31.12.2019 | 14:28
02:13
Emine Erdoğan'dan Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlatları için nöbet tutan annelere ziyaret 31.12.2019 | 12:52
05:34
Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 31.12.2019 | 12:34
01:42
İstanbul'da yılbaşı alarmı! İstanbul'da bu yollar 2020 yılbaşında kapalı! 31.12.2019 | 11:59
00:49
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajında Akdeniz vurgusu: "Oldu bittiye izin vermeyeceğiz" 31.12.2019 | 11:25
08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı 31.12.2019 | 11:09
01:28
İBB'den Kanal İstanbul için algı operasyonu! 31.12.2019 | 10:59
02:59
2020'de yeni trafik cezalar ne kadar oldu? İşte 2020 yılında ödenecek yeni trafik cezası miktarları... 31.12.2019 | 10:35
00:51
Milletimiz sahip çıktı... Yerli otomobile sipariş yağıyor! 31.12.2019 | 09:16
15:38
Libya tezkeresinin önemi nedir? 31.12.2019 | 08:37

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