A Haber 2020’ye bu anlamlı kliple girdi. İşte duygulandıran paylaşım
Türkiye 2019 yılını geride bıraktı. A haber 2019 yılının son anlarından 2020'in ilk dakikalarına anlamlı bir kliple girdi. İşte o duygulandıran görüntüler...
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A Haber 2020’ye bu anlamlı kliple girdi. İşte duygulandıran paylaşım 01.01.2020 | 00:58
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Mardin'de teslim olan terörist, ailesine kavuştu 31.12.2019 | 19:48
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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinden alevler yükseliyor 31.12.2019 | 19:38
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Türk askeri Libya'da neden önemli? 31.12.2019 | 17:01
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Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 31.12.2019 | 12:34
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İstanbul'da yılbaşı alarmı! İstanbul'da bu yollar 2020 yılbaşında kapalı! 31.12.2019 | 11:59
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İBB'den Kanal İstanbul için algı operasyonu! 31.12.2019 | 10:59
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