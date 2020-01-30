A Haber fay hattının geçtiği Çevrimtaş Köyü'nde

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde yerle bir olan bölgelerin başında Çevrimtaş köyü geliyor. Çevrimtaş köyünün fay hattına en yakın yer olduğu da biliniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir bölgeyi yerinde anlattı.

"YAŞANAN DEPREMİN YIKIM DERECESİ 9 CİVARINDAYDI"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Türkiye'de fayların geçtiği bütün kesimlerde fay zonlarının imar haritalarına mutlaka işaretlenmesi gerekiyor. Yakın gelecekte deprem üretmesi beklenen faylarda fay sakılım çalışmalarının da yapılması gerekiyor. Bununla ilgili devlet ölçeğinde fay yasası yapılabilir. Çevrimtaş köyünde ki fay hattı yaklaşık 2 km'dir ve bu kesimde fayın genişliği 30 km'yi aşmaktadır. Bölgede yaptığımız çalışmalarda özellikle faya yakın kesimlerde birçok yolda heyelanlar ve zemin kaymaları gözlemledik. Türkiye'nin birçok yerinde fay hatları geçiyor ancak bu hatlar boyunca çok fazla yerleşim yok sadece küçük ölçekli yerleşimler bulunuyor. Örneğin Çevrimtaş köyünden geçen fay, Elazığ merkezde bulunsaydı sonuçları çok daha yıkıcı olurdu." ifadelerinde bulundu.

Depremin yıkım derecesinin 9 derece olduğunu belirten Sözbilir: "Yaşanan büyük bir depremdi. DAF' geçmişte de 7'i geçen depremler üretmiştir. Bu fay Antakya'dan Bingöl'e kadar uzanıyor ve bu hattın üzerinde kırılma zamanı geçmiş 3 tane segment var. Bu yüzden bu noktalarda ciddi önlemler almak gerekiyor." şeklinde değerlendirdi.