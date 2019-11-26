A Haber, Muharrem İnce'nin bahsettiği aynı yatta tatil yapan CHP'li isimlerin buluştuğu villayı görüntüledi!
A Haber, Muharrem İnce'nin, Sözcü Gazetesi'nin kumpas yalan haberin kaynağı olarak bahsettiği aynı yatta tatil yapan CHP'li isimlerin buluştuğu villayı görüntüledi!
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