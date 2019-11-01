A Haber, Tel Abyad'taki Türk zırhlılarını görüntüledi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile beraber başlattığı Barış Pınarı Hareket ile bölge terörist unsurlardan tek tek temizleniyor. A Haber Yurt haberler Müdürü Kerim Ulak, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk zırhlılarının giriş anını canlı yayınla aktardı.
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