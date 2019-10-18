ABD basını mutabakatı böyle gördü! "Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi"

Türkiye'nin güney sınırını terör koridorundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe indiren Türkiye, ABD ile müzakerelerde istediğini aldı. Dün ABD ile Türkiye arasında Suriye'de sağlanan anlaşma, Amerikan basınında yankı uyandırdı. New York Times gazetesi manşetten yer verdiği yazıda "Anlaşma, birçok açıdan Türkiye için zafer." ifadeleri kullanıldı. Washington Post gazetesi ise "Erdoğan'ın istediği oldu" diye yazdı.