ABD basını mutabakatı böyle gördü! "Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi"
Türkiye'nin güney sınırını terör koridorundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe indiren Türkiye, ABD ile müzakerelerde istediğini aldı. Dün ABD ile Türkiye arasında Suriye'de sağlanan anlaşma, Amerikan basınında yankı uyandırdı. New York Times gazetesi manşetten yer verdiği yazıda "Anlaşma, birçok açıdan Türkiye için zafer." ifadeleri kullanıldı. Washington Post gazetesi ise "Erdoğan'ın istediği oldu" diye yazdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Antalya dalış eğitiminde bir asker şehit! 18.10.2019 | 11:48
01:33
Teröristlerin kirli planı ortaya çıktı 18.10.2019 | 11:38
08:34
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek 18.10.2019 | 11:14
01:31
ABD basını mutabakatı böyle gördü! "Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" 18.10.2019 | 11:18
00:29
Suriye Milli Ordusu'nun sesi güzel askeri Halid Marati şehit düştü 18.10.2019 | 10:30
06:05
PKK/YPG Atatürk'ün evine saldırdı, CHP'den ses çıkmadı 18.10.2019 | 01:37
00:40
04:27
Hasan Basri Yalçın: "Türkiye diplomatik bir zafer elde etti" 17.10.2019 | 21:42
04:29
İşte 13 maddelik o anlaşma! 17.10.2019 | 21:32
20:36
Çavuşoğlu: Ateşkes değil sadece harekata ara veriyoruz 17.10.2019 | 21:24
21:20
Son dakika: Mike Pence: YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek! 17.10.2019 | 21:06
07:41
Başkan Erdoğan-Mike Pence görüşmesinde dikkat çeken masa düzeni 17.10.2019 | 19:49
01:42
Sınır hattında hayat normale döndü 17.10.2019 | 18:19
04:51
A Haber'den ses getiren 'Deprem Kapıda' klibi 17.10.2019 | 18:48
00:47
04:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi sona erdi 17.10.2019 | 17:37
01:34
Sivillerin YPG'nin Elinden Kurtarılma Anı 17.10.2019 | 16:28
04:16
Başkan Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti 17.10.2019 | 15:52
06:37
Zor Mağar'da Rusya Bayrağı Dikildi! 17.10.2019 | 15:48