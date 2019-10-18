ABD ile Türkiye'nin anlaştığı 'Güvenli Bölge' neresi? İşte TSK'nın 12 gözlem noktasının kurulacağı yerlerin haritası
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatında 700'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bu destansı harekat sonrasında ABD'li heyet Türkiye'ye geldi ve aylardır Türkiye'nin sınır hattını tehdit eden teröristlerin uzaklaştırılmasını istediği 'Güvenlik Bölge' içi yeşil ışık yakıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın söylediği Güvenli Bölge ve TSK'nın o bölgeye konuşlandıracağı 12 gözlem noktasının yerleri... A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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