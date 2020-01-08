ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birazdan bir görüşme gerçekleştirecek. ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi vurmasının ardından yaşanan gelişmeler ve gerginlik dün gece İran'ın Irak'ta bulunan 2 Amerikan üssünü füzelerle hedef alması ile farklı bir boyut kazanmıştı. Erdoğan ve Putin'in konuyla ilgili değerlendirmelerini bugünkü görüşme sonrasında paylaşması bekleniyor.