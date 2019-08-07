'ABD karizmayı çizdirmek istemiyor'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre; ABD heyeti ile üç gündür devam eden güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD ile yapılan Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge görüşmelerini A Haber canlı yayınında yorumladı.