ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberine göre ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret. ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffery cuma günü Ankara'ya geliyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye’ye geleceği bildirildi.