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ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi

19.10.2019 | 20:25

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Rasulayn ilçesinde, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn'da yapılan aramalarda, ABD'nin verdiği askeri mühimmatlar ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında teröristlerden temizlenen Rasulayn'ın güneyinde M4 karayolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposu bulundu.

Depoda, üzerine İngilizce yazılarla teknik bilgilerin yer verildiği büyük etiketler yapıştırılmış sandıklar yer alıyor.

Bir kısmı uçaksavar mühimmatı olduğu anlaşılan kasalar, tavana kadar dizilmiş şekilde depoyu dolduruyor.

Etiketlerde, ABD devletinin özerk faaliyetler gösteren Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logoları görünüyor.

GSA, Pentagon'a askeri lojistik hizmeti veriyor

Amerikan Başkanı Harry S. Truman tarafından 1949'da kurulan GSA'nın dünya genelinde 11 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Bütçesinin yüzde birlik kısmının Amerikan Kongresince karşılanan GSA, ABD Savunma Bakanlığı ve federal kurumların birçok askeri ihtiyacını karşılıyor.

GSA, ülke içinde ve dışında özellikle savaş bölgelerinde ABD'li kurumların ihtiyaçlarını temin ediyor, resmi kurum olmakla birlikte faaliyetlerini özerk yürütüyor.

Öte yandan, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, daha önce örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük silah depoları bulunmuştu.

Depolarda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçaksavar mermisi, 300 mayın tarama cihazı, çok sayıda el yapımı patlayıcı ve el bombaları ele geçirilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

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