Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''ABD Temsilciler Meclisinde dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar'' dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.
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