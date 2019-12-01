Abdurrahman Şimşek: "Yakın zamanda bu isimler yakalanıp Türkiye'ye getirilebilir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Soylu açıklamasında 'Nerede olduğunu biliyoruz' dedi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefon bağlanarak konuşan Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek önemli değerlendirmelerde bulundu.