Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Çocuklarının dağa kaçırıldığını savunan ve HDP önünde 16 gündür eylem yapan aile sayısı 41'e yükseldi.

AİLE SAYISI 41 OLDU

Diyarbakır'da HDP önünde başlatılan oturma eylemi, 16. gününde 41 aileye yükseldi. Bingöl'de vatani görevini yapan ve dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

BEN OĞLUMU İSTİYORUM

Gözyaşları içerisinde oğlu Süleyman'ı çok özlediğini ve bir an önce serbest bırakılmasını isteyen anne Şirin Sungur, "Oğlum 4 yıl önce Bingöl'de vatani görevini yapıyordu. Dağıtım izni için Siirt'e gelirken, Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Oğlumu 2 kez sosyal medyada gördüm, daha sonra görmedim ve 4 yıldır sesini duymadım. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

Anne Sungur, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemi başlattı.