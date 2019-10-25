Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akçakale Adliyesi'nde flaş açıklamalar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Akçakale Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Mazlum kod aldı YPG'li terörist hakkında Gül, "ABD'ye girdiği anda iade edilmeli. Konu Dışişleri'nce ABD'li muhataralarımıza iletildi" dedi..
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