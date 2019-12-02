Web TV Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ayşe Tuba Arslan cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ayşe Tuba Arslan cinayeti açıklaması

02.12.2019 | 11:40

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayşe Tuğba Arslan, bugün aramızda olabilirdi. Onun gibi nice kadınlar, anneler, eşler aramızda olabilirdi. 'Bu can kurtarılabilirdi' dediğimiz nice canlar zalimce cinayetlere kurban gitti. Artık bu çığlığın son bulması gerektiğine hepimiz inanıyoruz. Adalet son bir ümitle, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz" dedi.

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