Web TV Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar

25.12.2019 | 11:21

Önamli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır" dedi.

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