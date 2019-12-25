Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar
Önamli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır" dedi.
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