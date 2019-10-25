Adalet Bakanı duyurmuştu! İşte hakkında kırmızı bülten çıkarılan Şahin Cilo'nun kirli sicili....
Suriye'de Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin hakkında çıkarılan kırmızı bülten hakkında Açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmekte olduğunu ABD'ye bir kez daha iletildiğini belirtti. Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Peki 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, kim?
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