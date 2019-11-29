Adalet Bakanı Gül'den İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması olayı ile ilgili olarak "Olay esnasından itibaren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir." dedi.
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