Adalet Bakanlığı açık cezaevine geçişte yeni sistem üzerinde çalışıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açık cezaevlerine geçişte yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yeni sistemle birlikte hükümlünün açık cezaevine geçişinde sicil notuna bakılacak, hükümlü için her 6 ayda bir uzmanlardan oluşan komisyon değerlendirme yapacak.