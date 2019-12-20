Adalet Bakanlığı açık cezaevine geçişte yeni sistem üzerinde çalışıyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açık cezaevlerine geçişte yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yeni sistemle birlikte hükümlünün açık cezaevine geçişinde sicil notuna bakılacak, hükümlü için her 6 ayda bir uzmanlardan oluşan komisyon değerlendirme yapacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
Adalet Bakanlığı açık cezaevine geçişte yeni sistem üzerinde çalışıyor 20.12.2019 | 16:22
01:28
Ankara'da skandal görüntüler... Öğretmen çocuğu tartaklayıp sınıftan attı! 20.12.2019 | 15:05
00:38
'Yerli otomobil'den yeni görüntü! Bakan Varank fotoğraf paylaştı! 20.12.2019 | 14:25
01:50
01:57
01:39
YÖK: Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi 20.12.2019 | 10:40
00:54
03:55
03:01
Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı 20.12.2019 | 09:12
01:32
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den skandal 'Kur'an-ı Kerim' çıkışı 19.12.2019 | 23:16
01:43
01:06
01:44
Mansur Yavaş 25 milyon TL rüşvet istedi iddiası! 19.12.2019 | 16:17
03:06
CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması! 19.12.2019 | 13:22
01:24
02:46
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta... 19.12.2019 | 11:48
05:25
Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu? 19.12.2019 | 11:44
04:10
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46