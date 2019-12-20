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Adalet Bakanlığı açık cezaevine geçişte yeni sistem üzerinde çalışıyor

20.12.2019 | 16:22

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açık cezaevlerine geçişte yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yeni sistemle birlikte hükümlünün açık cezaevine geçişinde sicil notuna bakılacak, hükümlü için her 6 ayda bir uzmanlardan oluşan komisyon değerlendirme yapacak.

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